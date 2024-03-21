



ISW: РФ развернула подготовку к большой войне с НАТО

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) выявили факторы подготовки войны России с НАТО. Ключевые факторы они изложили в своем ежедневном отчете.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Аналитики ISW процитировали президента Польши Анджея Дуды, который, ссылаясь на неназванные немецкие исследования, заявил, что уже в 2026 или 2027 президент РФ Владимир Путин активизирует усилия по переходу России к военной экономике с намерением иметь возможность атаковать НАТО.



О том, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение 3-5 лет, заявлял и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ссылаясь на новые разведданные, заметив, что это является ускоренным графиком по сравнению с оценкой НАТО в 2023 году.



Впрочем, сроки восстановления значительной российской обычной военной угрозы в значительной степени зависят от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить против военных усилий, считают аналитики ISW. И все попытки Путина создать условия для стабилизации экономики и финансов России, скорее всего, являются частью финансовых и внутренних приготовлений РФ к потенциальному будущему крупномасштабному конфликту с НАТО, а не только к затяжной войне в Украине.