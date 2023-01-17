



ISW: Кого в Кремле мечтают сделать "гауляйтером" Украины

Бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин возродил дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине Виктора Медведчука, который является союзником президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Он заявил, что Кремль надеется поставить Медведчука во главе альтернативного украинского правительства.



При этом Гиркин и связанный с Кремлем блогер Саша Коц подвергли сомнению пригодность Медведчука и возможность того, что он когда-либо займет такую ​​позицию.



"Этот разговор напоминает предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", - пишут аналитики.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства кума Путина 10 января. Медведчука после задержания отдали России в рамках обмена пленными.