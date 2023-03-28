



Истинные хозяева Израиля восторженно аплодируют боссу Гистадрута

Издание The Marker опубликовало панегирик истинным владельцам Государства Израиль - крупному бизнесу и сросшимся с ним бюрократическим структурам. Автор, Ади Доврат-Мезериц описывает, каким образом 27 марта был нанесен удар ниже пояса - не Нетаниягу, не инициаторам правовой реформы - всему народу Израиля:





“Такого мы еще не видели: главы банков, страховых компаний и высокопоставленные бизнесмены в экономике сидят бок о бок в Доме Гистадрута - и более того, стоя аплодируют председателю Гистадрута Арнону Бар-Давиду. Несколько интересных фактов о причинах и пути, которые привели к внезапной мобилизации всей экономики.



ארנון בר דוד יו"ר ההסתדרות וראשי המגזר העסקי הלילה במלון דן. עומדים שם מנכלי הבנקים, מנכלי רשתות (ויזל ואחרים). בפעם הראשונה בתולדות המדינה, אני מעריך, הם יילכו להשבתה משותפת מחר. הם מוחאים כפיים אחרי שבר דוד סיכם בפניהם שהולכים עד הסוף. pic.twitter.com/3qvGr3M5N3 — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) March 26, 2023

Говорят, что в жизни все зависит от времени. Так вот, по мнению одного из руководителей делового сектора, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выбрал очень неудачное время для увольнения Йоава Галанта с поста министра обороны. Вечером в воскресенье главы Гистадрута, банков, розничной торговли и других организаций провели встречу в отеле "Дан" в Тель-Авиве, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению правовой реформы.Харель Визель, один из владельцев компании Fox, вместе с президентом организации бизнес-сектора Доби Амитай в течение нескольких недель занимались объединением бизнес-сектора, банков и финансовой индустрии. Вчера они пришли на встречу, чтобы убедить Бар-Давида присоединиться к Гистадруту в процессе общей остановки экономики. Бар-Давид колебался и, по словам участников судьбоносной встречи, склонялся к тому, чтобы не соглашаться на забастовку, поскольку все другие средства еще не были исчерпаны.Ближе к девяти часам вечера, когда все сидели вместе, пришло сообщение об увольнении Галанта. "Нетаниягу уволил Галанта в то время, когда все главы делового сектора и банков сидели в комнате с Бар-Давидом, который все еще отказывался остановить экономику", - сказал один из участников встречи. "Сила этого безумного события, когда Бар Давид находится в окружении руководителей экономики, склонила чашу весов".