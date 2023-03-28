Истинные хозяева Израиля восторженно аплодируют боссу Гистадрута
Издание The Marker опубликовало панегирик истинным владельцам Государства Израиль - крупному бизнесу и сросшимся с ним бюрократическим структурам. Автор, Ади Доврат-Мезериц описывает, каким образом 27 марта был нанесен удар ниже пояса - не Нетаниягу, не инициаторам правовой реформы - всему народу Израиля:
“Такого мы еще не видели: главы банков, страховых компаний и высокопоставленные бизнесмены в экономике сидят бок о бок в Доме Гистадрута - и более того, стоя аплодируют председателю Гистадрута Арнону Бар-Давиду. Несколько интересных фактов о причинах и пути, которые привели к внезапной мобилизации всей экономики.
Говорят, что в жизни все зависит от времени. Так вот, по мнению одного из руководителей делового сектора, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выбрал очень неудачное время для увольнения Йоава Галанта с поста министра обороны. Вечером в воскресенье главы Гистадрута, банков, розничной торговли и других организаций провели встречу в отеле "Дан" в Тель-Авиве, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению правовой реформы.
Харель Визель, один из владельцев компании Fox, вместе с президентом организации бизнес-сектора Доби Амитай в течение нескольких недель занимались объединением бизнес-сектора, банков и финансовой индустрии. Вчера они пришли на встречу, чтобы убедить Бар-Давида присоединиться к Гистадруту в процессе общей остановки экономики. Бар-Давид колебался и, по словам участников судьбоносной встречи, склонялся к тому, чтобы не соглашаться на забастовку, поскольку все другие средства еще не были исчерпаны.
Ближе к девяти часам вечера, когда все сидели вместе, пришло сообщение об увольнении Галанта. "Нетаниягу уволил Галанта в то время, когда все главы делового сектора и банков сидели в комнате с Бар-Давидом, который все еще отказывался остановить экономику", - сказал один из участников встречи. "Сила этого безумного события, когда Бар Давид находится в окружении руководителей экономики, склонила чашу весов".