



Иранские СМИ распространяют антисемитские карикатуры на президента Азербайджана

Иранские СМИ в четверг отреагировали на сотрудничество между министрами обороны Израиля и Азербайджана, опубликовав антисемитские карикатуры на президента Азербайджана. Иранская газета “Джаван” , принадлежащая сыну аятоллы Хосейна Мазахери опубликовала на своей первой полосе карикатуру, изображающую президента Азербайджана Ильхама Алиева в образе стереотипного еврея с огромным крючковатым носом, за которым стоит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.



Карикатура, показанная в статье “Тель-Авивская ловушка для Баку”, стала реакцией Ирана на телефонный разговор между министрами обороны Израиля и Азербайджана. В статье утверждалось, что “инцидент с нападением на посольство в Тегеране” был раздут до предела, “представляя преступление, мотивированное личными проблемами, как событие масштаба Холокоста, несмотря на все действия иранских властей по расследованию инцидента”.



“В Баку арестованы десятки человек по ложным обвинениям в шпионаже в пользу Ирана, в то время как страну наводнили израильские шпионы, выдающие себя за еврейских бизнесменов, но в Азербайджане их никто не трогает”, – утверждается в статье. “Баку надеется с помощью Израиля усилить давление на Иран и заставить его согласиться на Зангезурский коридор. Но присутствие сионистов не гарантирует безопасность Азербайджана”.



Карикатура вместе со статьей уже была воспроизведена другими иранскими изданиями, в частности Farda, аффилированным с Корпусом стражей исламской революции.