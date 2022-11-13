



Иран считает поставки беспилотников России пропагандистской победой

Хотя иранские власти открыто не хвастается беспилотниками, отправленными в Россию, они все же считают, что эффективность беспилотников в Украине может повлиять на позицию Ирана на Ближнем Востоке. Поэтому решение иранских провластных СМИ, близких к КСИР, привлечь внимание к угрозе беспилотников, цитируя израильские источники, показывает, что Иран уделяет пристальное внимание тому, как другие страны видят иранскую угрозы. Одним из объяснений экспорта дронов-камикадзе в Россию может быть пропагандистская ценность.



Иран продолжает опровергать сообщения о беспилотниках, поставляемых в Россию, хотя и признал, что есть дроны, отправленные “за несколько месяцев до войны”, утверждая что БПЛА не предназначены для помощи России в ее войне с Украиной. Иран также отрицает, что посылает составляющие для баллистических ракет.



“Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине”, – заявили в МИД Ирана.



Однако, Тегеран явно доволен сообщениями об их возможностях. Теперь он рассматривает международное освещение как способ вызвать обеспокоенность Израиля, а также послать сигнал странам Персидского залива и силам США в регионе.