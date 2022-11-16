



Иран поставляет россиянам "шахиды" – производители попадают под санкции

Иран поставляет россиянам "шахиды" – производители этих БПЛА попадают под санкции.



"Мы с самого начала говорили, что так будет и многое для этого делали. Есть результат", - об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак



Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США во вторник ввело санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак против гражданской инфраструктуры Украины.



Санкции были введены против иранского исследовательского центра Shahed Aviation Industries Research Center, ответственного за разработку и производство БПЛА Shahed, используемых российскими войсками в Украине.



Из-за причастности к транспортировке этих беспилотников ограничения были введены против еще двух юридических лиц – Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC.



Госдеп США внес в санкционный перечень российскую частную военную компанию "Вагнер" и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и Qods Aviation Industries.



Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против двух лиц, способствовавших приобретению ППК "Вагнера" ​​иранских дронов - Аббаса Джума и Тиграна Христофоровича Срабионова.



Иран очень любит говорить, что это не они. Что ж, санкциям виднее...