



Иран: известных активисток отпустили из тюрьмы

Иран освободил нескольких женщин-активисток и журналистов из тюрьмы Эвин.



Вышедшие на свободу девушки перед камерами сразу же начали скандировать протестные антиправительственные лозунги: "Женщина, жизнь, свобода", а также "долой угнетателей".



По предварительным данным, всего было освобождено семь женщин, среди которых активистка Саба Кордафшари, удерживаемая под стражей с 2019 года. Она была под арестом за то, что провела кампанию против обязательного ношения хиджаба.



Также среди отпущенных оказалась известный фотограф Алие Моталебзаде. Ее посадили в апреле прошлого года. По данным правозащитной группы Front Line Defenders, обе женщины играли "ключевую роль" в движении за права женщин в Иране и несправедливо находились в тюрьме.