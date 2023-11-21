



Хавьер Милей: Я перенесу посольство Аргентины в Иерусалим

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Миллей в одном из последних предвыборных роликов заявил, что первая страна, куда он поедет, став президентом, будет Израиль. К слову сказать, Израиль пригласил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Миллей посетить нашу страну.

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Кроме того, в том интервью Миллей заявил что переносит посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим потому что у него есть на то пара веских причин. Подсказка в видеосюжете.





