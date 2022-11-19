



Хаменеи: "враги" Ирана ищут новые уловки

Враги Ирана могут попытаться мобилизовать рабочих и женщин на фоне того, что за два месяца беспорядков им не удалось свергнуть исламское правительство в стране.

Такое заявление сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"До сих пор, слава Аллаху, враги проигрывали. Но они каждый день придумывают новые уловки, и с сегодняшним поражением они могут нацеливаться на разные классы, такие как рабочие и женщины", — сказал Хаменеи.

Соответствующее заявление он сделал после того, как Иран обвинил Израиль и западные спецслужбы в разжигании беспорядков и заговоре с целью начать гражданскую войну в Исламской Республике.