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Гуманитарная помощь успешно доставлена в удерживаемую повстанцами часть Сирии
15.02.2023 22:00 Ирина Демьянова

Гуманитарная помощь успешно доставлена в удерживаемую повстанцами часть Сирии

Колонна с гуманитарной помощью прибыла в пострадавший от землетрясения северо-запад Сирии из восточной провинции Дейр-эз-Зор. Это пример того, как помощь добирается через линию фронта 11-летней гражданской войны в стране с тех пор, как стихийное бедствие произошло более недели назад.

Организованные арабскими племенами грузовики с одеялами, едой, медикаментами и палатками прибыли ночью в удерживаемый повстанцами повстанческий регион к северо-западу от региона, контролируемого возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (SDF ), сообщает Reuters.

По словам организатора Хамуда Салеха аль-Дарджа, помощь будет распределяться на севере без дискриминации. "Это не последняя акция", - добавил он.

Многие сирийцы, перемещенные из Дейр-эз-Зора на северо-запад, удерживаемый повстанцами во время гражданской войны в Сирии, являются членами арабских племен, обладающих значительным влиянием.

Гражданская война помешала как минимум двум попыткам отправить помощь через линию фронта на северо-запад Сирии.

На прошлой неделе конвой, отправленный курдскими властями на восток и северо-восток к контролируемому повстанцами северо-западу, был возвращен обратно. Источники с обеих сторон обвинили друг друга в неудавшейся попытке.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате землетрясения на северо-западе Сирии погибли более 4400 человек и 8600 получили ранения.

Число погибших в контролируемых сирийским правительством районах страны составляет 1414 человек.

 

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