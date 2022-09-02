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Грузия и Израиль расширят сотрудничество в разных сферах | Фото: MFA of Georgia
02.09.2022 14:02 Алина Груднева

Грузия и Израиль расширят сотрудничество в разных сферах

Состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили и нового посла Израиля Хадаса Мейцада.

 
Об этом сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.
 
Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.
 
По данным МИД Грузии, на встрече поднималась тема углубления сотрудничества в сферах торговли, экономики и туризма.
 
Стороны подчеркнули важность визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Израиль 30 мая.
 
Дарчиашвили и Мейцад также обсудили вызовы в Черноморском регионе и подтвердили готовность продолжать активную работу по вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.

Фото: МИД Грузии

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