Грузия и Израиль расширят сотрудничество в разных сферах
Состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили и нового посла Израиля Хадаса Мейцада.
Об этом сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.
Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.
По данным МИД Грузии, на встрече поднималась тема углубления сотрудничества в сферах торговли, экономики и туризма.
Стороны подчеркнули важность визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Израиль 30 мая.
Дарчиашвили и Мейцад также обсудили вызовы в Черноморском регионе и подтвердили готовность продолжать активную работу по вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.
Фото: МИД Грузии
Фото: МИД Грузии