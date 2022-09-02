



Грузия и Израиль расширят сотрудничество в разных сферах

Состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили и нового посла Израиля Хадаса Мейцада.

Об этом сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

По данным МИД Грузии, на встрече поднималась тема углубления сотрудничества в сферах торговли, экономики и туризма.

Стороны подчеркнули важность визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Израиль 30 мая.