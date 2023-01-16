



Грету Тунберг удалили с массовых протестов против добычи угля в Германии

Немецкое издание Bild сообщило в воскресенье, 14 января, что власти выпроводили 20-летнею Грету Тунберг и десять других демонстрантов против сноса деревни Люцерат для расширения угольной шахты, которые отказались подчиниться указанию покинуть территорию. Bild сообщил, что Тунберг наконец покинула угольную шахту в 17:10 по местному времени и направилась в близлежащую деревню Кейенберг. Суббота стала четвертым днем ​​противостояния протестующих и полиции.



В течение последних двух лет демонстранты занимали покинутые дома в деревне Люцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, в знак протеста против предстоящего сноса деревни для расширения угольной шахты Гарцвайлер. Полиция сообщила Bild, что более 70 полицейских и девять экологических активистов получили ранения во время столкновений между сторонами, поскольку власти пытались убрать людей с места происшествия. Полиция сообщила, что ни одна из травм не была серьезной, однако организаторы сопротивления заявили, что некоторые из протестующих получили тяжелые ранения, сообщает издание.



Тунберг, которая накануне присоединилась к протестующим на их демонстрации, призвала правительство Германии прекратить постоянные усилия по расширению угольной шахты.



“Германия сейчас действительно ставит себя в неловкое положение”, – сказала экоактивистка. “Я считаю абсолютно абсурдным, что это происходит в 2023 году”.



“Нам нужно сохранить углерод в земле”, – добавила Грета Тунберг. “Когда правительства и корпорации активно разрушают окружающую среду, подвергая риску бесчисленное количество людей, люди активизируются”.

