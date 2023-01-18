



Гражданская жена нового министра обороны Германии - бывшая жена Шредера



Гражданская жена нового министра обороны Германии - бывшая жена Шредера

В СМИ и социальных сетях публикуют некоторые подробности о новом министре обороны Германии, Борисе Писториус, при этом упорно ищут в этом назначении “российский след”.



БиБиСи пишет: “В 2016 году сообщалось, что Писторис состоял в отношениях с Дорис Шредер-Копф, бывшей женой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, известного тесными связями с Кремлем. Однако с тех пор они разошлись.

Некоторые аналитики считают, что Писториус обладает влиянием на канцлера. Именно ему отводится значительная роль в принятии решения по поводу поставок танков Украине, несмотря на то, что официально последнее слово будет за Шольцем”.



Российский “политолог” Сергей Марков приводит другую версию: “Новый министр обороны Германии Борис Писториус. Ищут его тайную связь с Россией. И нашли. Его гражданская жена сейчас, Дорис, бывшая жена Шредера, бывшего канцлера Германии. Шредер считается большим другом России. После отставки работал в Роснефти. А Шредер взял приемную дочь из России ещё. Получается, у нынешней гражданской жены министра обороны Германии дочь от первого брака приемная из России.

Но меня больше удивляет Дорис. И жена канцлера. А потом жена министра обороны. Нюх к власти крутой. Хотя говорят, сейчас они могут расстаться. Летом у них был кризис в отношениях“.

