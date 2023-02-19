



Глава полиции Израиля предупредил о возможности политических убийств в стране

Комиссар полиции Коби Шабтай предупредил в субботу, 18 февраля, что нынешний политический климат может привести к смертельному насилию. Поэтому он просит израильтян “умерить пламя” дабы избежать этого.



“Я старался воздерживаться от подобных интервью. Но ситуация, в которой мы находимся [в Израиле], не дает мне спать по ночам. Мы находимся на крутом склоне, когда люди пишут что-то, не задумываясь о том, какое влияние они могут оказать на другую сторону”, — сказал Шабтай в интервью 12 каналу.



По его словам, Государство Израиль уже видело вред, причиненный общественным деятелям. Он напомнил о брошенной гранате 40 лет назад на одной из демонстраций и убийстве в 1995 году тогдашнего премьер-министра Ицхака Рабина.



"Мы видим эти угрозы в социальных сетях. Мы должны уменьшить пламя… мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить причинение вреда любому общественному деятелю. Все органы безопасности делают все возможное, чтобы не допустить повторения", - сказал Шабтай.



Замечания Шабтая прозвучали на фоне углубляющихся политических разногласий по поводу планов правительства по пересмотру судебной системы.



В то же время Шабтай высказался о необходимости гражданам, у которых есть лицензия на ношение оружия, иметь его при себе на улице с целью избежать террора и нападений. Поскольку, по его словам, невозможно постоянно держать полицию на каждом углу.



После этого интервью полиция подтвердила, что создаст специальную группу для проверки фактов подстрекательства. Она будет работать над отслеживанием и расследованием угроз и подстрекательства к насилию в социальных сетях и на любой другой медиа-платформе.





