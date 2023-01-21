



Глава минобороны Украины: есть прорыв с танками Leopard

В ходе переговоров относительно передачи Украине танков Leopard наметился существенный прорыв.



Такое заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников.



"Имеем прорыв - это возможность для стран, владеющих танками Leopard, начинать обучение наших экипажей. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения по передаче танков. Я оптимистично на это смотрю", - отметил он.



По словам министра, первый шаг в отношении танков уже сделан. Стартует обучение украинских экипажей на "Leopard 2”. Договоренности по танковым инициативам были достигнуты с Польшей и Британией.