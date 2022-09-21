



Глава миноборны Британии: Путин нарушил собственное обещание

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Соответствующее заявление он сделал днем, 21 сентября.

"Путин нарушил собственное обещание не мобилизовать часть своего населения", - сказал Уоллес.

По словам главы британского оборонного ведомства, Путин и глава МО РФ Сергей Шойгу отправляют тысячи плохо вооруженных россиян на смерть.

По словам Уоллеса, что ничто не может скрыть тот факт, что Украина побеждает в войне.

"Мировое сообщество объединилось, а Россия становится глобальным изгоем", - добавил он.