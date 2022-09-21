Глава миноборны Британии: Путин нарушил собственное обещание
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.
Соответствующее заявление он сделал днем, 21 сентября.
"Путин нарушил собственное обещание не мобилизовать часть своего населения", - сказал Уоллес.
По словам главы британского оборонного ведомства, Путин и глава МО РФ Сергей Шойгу отправляют тысячи плохо вооруженных россиян на смерть.
По словам Уоллеса, что ничто не может скрыть тот факт, что Украина побеждает в войне.
"Мировое сообщество объединилось, а Россия становится глобальным изгоем", - добавил он.