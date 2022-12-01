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Глава Евросовета призвал Китай повлиять на Путина
01.12.2022 21:33 Алина Груднева

Глава Евросовета призвал Китай повлиять на Путина

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию в вопросе войны в Украине.

 
По данным Reuters, с такой просьбой он обратился при личной встрече в Пекине, которая длилась три часа. 
 
"Я призвал президента Си, как мы это делали на саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на Россию, чтобы она уважала устав ООН", - сообщил Мишель.
 
По его словам, глава КНР в ходе разговора дал понять, что его страна, считающая ядерный шантаж неприемлемым, не дает оружие РФ.
 
"Китай будет оставаться открытым для европейских компаний и надеется, что ЕС сможет устранить вмешательство, чтобы обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских компаний", – пообещал Си Цзиньпин.

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