



Глава Евросовета призвал Китай повлиять на Путина

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию в вопросе войны в Украине.

По данным Reuters, с такой просьбой он обратился при личной встрече в Пекине, которая длилась три часа.

"Я призвал президента Си, как мы это делали на саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на Россию, чтобы она уважала устав ООН", - сообщил Мишель.

По его словам, глава КНР в ходе разговора дал понять, что его страна, считающая ядерный шантаж неприемлемым, не дает оружие РФ.

"Китай будет оставаться открытым для европейских компаний и надеется, что ЕС сможет устранить вмешательство, чтобы обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских компаний", – пообещал Си Цзиньпин.