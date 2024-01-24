



Глава армии Британии предупреждает граждан готовиться к войне с Россией

Глава британской армии предупредил граждан Соединенного Королевства, чтобы они были готовы к войне масштаба великих конфликтов XX века - и что им самим, возможно, придется мобилизоваться.



Генерал сравнивает ситуацию в Украине с кризисами 1914 и 1937 гг.



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Выступая на Международной выставке бронетехники в Лондоне, генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что вторжение России в Украину - это знак грядущих событий, и предупредил, что необходимо вспомнить уроки предыдущих войн, пока не стало слишком поздно.



"Наши предшественники не смогли осознать последствия так называемого Июльского кризиса 1914 года и оступились в этой войне", - сказал он. "Мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку сегодня. Украина действительно имеет значение".



Генерал Сандерс подчеркнул, что нельзя недооценивать потенциальный масштаб конфликта в ближайшие годы.



"Эта война - не просто борьба за независимость Украины, это поражение нашей системы и образа жизни в политическом, психологическом и символическом плане. Если мы отреагируем на это, как довоенное поколение - это отзовется в истории. Украинская храбрость - это покупка времени, пока что".



Генерал также призвал увеличить численность британской армии почти в два раза. Вооруженные силы Великобритании в целом планируют преодолеть долгосрочный кризис рекрутинга, который привел к сокращению их численности, несмотря на то, что британские войска участвуют в различных миссиях за рубежом.

