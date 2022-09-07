



Германию призвали не поддаваться газовому шантажу РФ

Германию призвали не поддаваться на газовых шантаж России, чтобы избежать повторения ошибок прошлого. С таким совместным заявлением выступили премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы в интервью Welt.



"Россия использует энергетику как средство шантажа. В Берлине, однако, решили продлить проект. "Северный поток-2" еще больше усугубил ситуацию. И снова нас не послушали. Но ошибки в прошлом произошли. Важно действовать сейчас, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Я вижу, что Германия ищет пути. Я уверен, энергетический кризис будет проблемой этой зимой, возможно, в следующую. А дальше уже нет. Но то, что кое-кто говорит, что ты должен поддаться шантажисту, чрезвычайно опасно" - сказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш.



"Неужели кто-то верит, что с Северным потоком-1 есть технические проблемы? Есть также проходящий по суше трубопровод "Ямал", которым может воспользоваться Россия. Я не понимаю этих разговоров", - заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.



"В моей стране мы имеем 25 процентов инфляции. Это военный налог, я так вижу. Мы платим его в евро, украинцы – жизнями. У вас в Германии есть лучшие соседи, чем мы в Эстонии. Я понимаю, что немцам сложнее разъяснить необходимость нынешней политики. Но это как раз наша обязанность. Надо объяснять людям, почему нужно помогать Украине. Чтобы Россию отвергли и эта война закончилась", - сказала премьер Эстонии Кая Каллас.