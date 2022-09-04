



Герцог выступит перед Бундестагом: детали визита в Германию

Сегодня утром президент и первая леди Израиля отправились с визитом в Германию по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.



В ходе визита Ицхак и Михаль Герцоги примут участие в церемонии, посвященной 50-летию со дня теракта на Олимпийских играх в Мюнхене, когда были убиты израильские спортсмены.



В ходе визита с 4 по 6 сентября президент Герцог встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Олафом Шольцем и другими высокопоставленными официальными лицами.



Также Ицхак Герцог выступит перед Бундестагом и посетит концентрационный лагерь Берген-Бельзен в сопровождении президента Германии.



"Я буду представлять народ Израиля и Государство Израиль. Я также выступлю перед Бундестагом Германии и изложу свои дипломатические мысли по основным вопросам повестки дня, включая иранскую ядерную программу", - отметил Герцог перел отъездом из Израиля.