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Герцог выступит перед Бундестагом: детали визита в Германию
04.09.2022 07:34 Ольга Белозерова

Герцог выступит перед Бундестагом: детали визита в Германию

Сегодня утром президент и первая леди Израиля отправились с визитом в Германию по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

В ходе визита Ицхак и Михаль Герцоги примут  участие в церемонии, посвященной 50-летию со дня теракта на Олимпийских играх в Мюнхене, когда были убиты израильские спортсмены.

В ходе визита с 4 по 6 сентября президент Герцог встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Олафом Шольцем и другими высокопоставленными официальными лицами.

Также Ицхак Герцог выступит перед Бундестагом и посетит концентрационный лагерь Берген-Бельзен в сопровождении президента Германии.

"Я буду представлять народ Израиля и Государство Израиль. Я также выступлю перед Бундестагом Германии и изложу свои дипломатические мысли по основным вопросам повестки дня, включая иранскую ядерную программу", - отметил Герцог перел отъездом из Израиля. 

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