



Герцог вручил высшую награду Израиля президенту Кипра

Президент Израиля Ицхак Херцог в среду наградил почетной медалью президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Почетная медаль была вручена президенту Анастасиадису за то, что он был союзником и верным другом Государства Израиль; за его вклад в большую дружбу и процветающее партнерство между Кипром и Израилем, и за его ключевую роль в установлении и развитии трехсторонних отношений между Израилем, Кипром и Грецией.



"Почетная медаль президента Израиля - это высшая гражданская награда, которой Государство Израиль награждает таких иностранных деятелей, как вы, а предыдущим лауреатом был президент Соединенных Штатов Джо Байден. Мне очень приятно наградить вас этой наградой, символизирующей глубокую благодарность за ваше партнерство и принципы", - заявил Герцог.

