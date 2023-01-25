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Герцог: Европе пора занять жесткую позицию в отношении Ирана
25.01.2023 18:48 Алина Груднева

Герцог: Европе пора занять жесткую позицию в отношении Ирана

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе встречи он призвал ЕС усилить меры противодействия Ирану.

"Иран борется с украинцами, поставляя дроны и смертоносное оружие, подвергает опасности мир, стремится получить ядерное оружие, убивает и пытает собственных граждан. Мы считаем, что настало время, чтобы Европа заняла очень твердую позицию в отношении Ирана, поскольку этот вызов стоит не только перед Израилем и ближневосточным регионом, но и перед всей Европой и миром", - подчеркнул Герцог.

В ходе разговора он также назвал Евросоюз потенциальным стратегическим партнером Израиля во многих сферах. 

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