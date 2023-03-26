



Ганц: я намерен вести добросовестные переговоры о судебной реформе

Экс-министр обороны Бенни Ганц написал письмо членам коалиции, призывая их приостановить принятие законодательства о пересмотре судебной системы до окончания Песаха и нескольких национальных праздников в следующем месяце, чтобы можно было провести переговоры о реформировании судебной системы, которые получат широкую поддержку общественности.



“Я обязуюсь в течение этого периода добросовестно и энергично вести переговоры по всем вопросам с целью достижения соглашений, которые будут защищать демократические принципы, внося улучшения и изменения”, — пишет лидер партии “Маханэ Мамлахти”.



Ганц отмечает, что для заключения сделки “обе стороны должны будут пойти навстречу друг другу и найти творческие решения”.



В письме цитируется вчерашний призыв министра обороны Йоава Галанта к паузе в принятии радикальных предложений по встряхиванию судебной системы до окончания каникул в конце апреля.





