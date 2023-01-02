



Ганц: Я хочу предотвратить гражданскую войну, разжигаемую Нетаниягу

Лидер партии "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц раскритиковал как новое правительство, так и некоторых своих партнеров по оппозиции в начале своего первого заседания фракции.



Обвинив правительство в продвижении экстремистской и подстрекательской политики и действий, направленных на то, чтобы вытащить Нетаниягу из продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции, Ганц говорит, что другие члены оппозиции лишь служат премьеру, совершая "негосударственные" действия, такие как отказ от официальных мероприятий по передаче власти.



"Я и мои друзья намерены принять участие в любой оппозиционной парламентской инициативе, которая приведет к свержению этого опасного правительства", — заявил он. — "Но достойное поведение является основой для возможности высказывать критику правительства, которая будет широко принята. Мстить не только аморально, но и неэффективно".



"Я не хочу выиграть гражданскую войну, которую Нетаниягу пытается разжечь, — я хочу ее предотвратить. Я не хочу отдавать власть экстремистам, я хочу представить альтернативу", — добавил Ганц.

