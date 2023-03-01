



Ганц: нужны переговоры, чтобы предотвратить гражданскую войну

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал массовые беспорядки из-за продвижения правительством плана правовой реформы.



Об этом сообщает "Кан".



"Я поговорил с Нетаниягу и Охана и попросил их заморозить голосования, пока мы не достигнем соглашения. История не простит тех, кто не пытается предотвратить гражданскую войну", - сообщил Ганц.



По его словам, он, как представитель оппозиции, предлагает начать сегодня вечером переговоры при посредничестве президента Ицхака Герцога, чтобы стабилизировать ситуацию. Ганц также обвинил министров в разжигании гражданской войны.



"Гражданская война у нас на пороге, и коалиция бежит к ней с закрытыми глазами. Ротман, Бен-Гвир и Левин бегают с факелами, пытаясь поджечь страну любой ценой, а Нетаниягу их поддерживает из личных соображений", - подчеркнул он.



В ответ премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что "его дверь открыта". "Приходите прямо сейчас".

