



Французский сенатор: удары РФ по украинской инфраструктуре – это преступление

Удары российской армии по объектам украинской критической инфраструктуры являются военными преступлениями, которые должны быть задокументированы, а виновные привлечены к ответственности, заявил член Сената Франции, представитель комитета Сената по обороне Франсуа Боно.



“Российские удары по объектам украинской инфраструктуры демонстрируют, что не все хорошо у российской армии. Россияне пытаются атаковать гражданских, пытаются перед зимой подорвать снабжение электричеством, водоснабжение и лишить людей тепла. Все это абсолютно неприемлемо”, – заявил политик.



“Совершаются военные преступления против гражданского населения, я говорю об ударах по инфраструктуре и о том, что было сделано ранее, которые должны быть зафиксированы для привлечения виновных к ответственности так скоро, как только это будет возможным”, – резюмировал Франсуа Боно.



С заявлениями о том, что удары РФ по объектам критической инфраструктуры являются военными преступлениями, ответом на которые должно стать усиление системы ПВО Украины выступили также в нижней палате французского парламента – Национальной Ассамблее.