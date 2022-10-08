Франция призвала Израиль и Ливан прийти к соглашению о морской границе
Франция призвала Ливан и Израиль работать над достижением соглашения о демаркации морской границы.
С таким заявлением выступил представитель французского министерства иностранных дел.
"Франция активно способствует посредничеству США, направленному на достижение соглашения о морской границе. Соглашение будет выгодно обеим странам и их населению и будет способствовать стабильности и процветанию региона. Мы призываем всех участников работать над этим", - сказал он.
Напомним, в четверг Израиль отклонил поправки Бейрута к проекту соглашения, предложенные Амосом Хохштейном.