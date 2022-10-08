



Франция призвала Израиль и Ливан прийти к соглашению о морской границе

Франция призвала Ливан и Израиль работать над достижением соглашения о демаркации морской границы.

С таким заявлением выступил представитель французского министерства иностранных дел.

"Франция активно способствует посредничеству США, направленному на достижение соглашения о морской границе. Соглашение будет выгодно обеим странам и их населению и будет способствовать стабильности и процветанию региона. Мы призываем всех участников работать над этим", - сказал он.

Напомним, в четверг Израиль отклонил поправки Бейрута к проекту соглашения, предложенные Амосом Хохштейном.