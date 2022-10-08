Новости » Политика
Франция призвала Израиль и Ливан прийти к соглашению о морской границе
08.10.2022 18:01 Алина Груднева

Франция призвала Израиль и Ливан прийти к соглашению о морской границе

Франция призвала Ливан и Израиль работать над достижением соглашения о демаркации морской границы.

 
С таким заявлением выступил представитель французского министерства иностранных дел.
 
"Франция активно способствует посредничеству США, направленному на достижение соглашения о морской границе. Соглашение будет выгодно обеим странам и их населению и будет способствовать стабильности и процветанию региона. Мы призываем всех участников работать над этим", - сказал он.
 
Напомним, в четверг Израиль отклонил поправки Бейрута к проекту соглашения, предложенные Амосом Хохштейном. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы