



Франция предоставит финансирование UNRWA, при "определенных условиях"

Франция выделит более 30 миллионов евро Агентству ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) в этом году для поддержки его деятельности в условиях разрушительной войны в Газе, заявили в министерстве иностранных дел в Париже.



"Мы сделаем наши взносы, обеспечив при этом условия для выполнения UNRWA своих миссий в духе, лишенном подстрекательства к ненависти и насилию", - заявил журналистам официальный представитель МИД Кристоф Лемуан.



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Он не сказал, когда будет произведен следующий платеж агентству. Согласно обычному квартальному графику, следующий платеж должен состояться в апреле.

