



Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал МИД Франции.



По сообщению американской газеты WSJ, пока решение о членстве Украины в НАТО еще не принято, страны Запада обсуждают гарантии безопасности Киева. Отмечается, что США вместе с Францией, Германией и Великобританией смогут сыграть роль гарантов безопасности Украины.



В МИД Франции спросили, есть ли такой гарантийный план для Украины, о каких именно гарантиях идет речь и можно ли предусмотреть такой план до окончания войны в Украине.



"Франция вместе со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше всего поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах", - ответили в МИД Франции.



Также там добавили, что Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем, что указано в декларации 36-го франко-британского саммита.

Гарантии безопасности для Украины



Напомним, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности вроде той, которую имеет Израиль. Главным гарантом могут стать США.



WSJ пишет, что концепцию израильской модели для Украины разработали еще в 2022 году руководитель офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.



Западные чиновники считают, что такое соглашение между Украиной и ее союзниками может изменить ход войны с Россией, а документ поможет нашей стране продвигаться на пути к НАТО.