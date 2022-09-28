



Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России - СМИ

Сегодня Еврокомиссия предложит ввести новые санкции против России, а также внесет предложение о смягчении уже действующих санкций.



Об этом сообщает Poltico со ссылкой на источники.



По информации издания, Еврокомиссия может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.



Также, как сообщается, Еврокомиссия должна проинформировать послов стран ЕС о новых мерах, которые включают, среди прочего, введение потолка цен на нефть.