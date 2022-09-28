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Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России - СМИ
28.09.2022 12:22 Ольга Белозерова

Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России - СМИ

Сегодня Еврокомиссия предложит ввести новые санкции против России, а также внесет предложение о смягчении уже действующих санкций.

Об этом сообщает Poltico со ссылкой на источники.

По информации издания, Еврокомиссия может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.

Также, как сообщается, Еврокомиссия должна проинформировать послов стран ЕС о новых мерах, которые включают, среди прочего, введение потолка цен на нефть. 

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