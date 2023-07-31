



Еврейские Федерации добились удаления израильских компаний из списка проблемных

В результате продолжительной общественной кампании, организованной Еврейскими Федерациями Северной Америки (JFNA) в сотрудничестве с коалицией еврейских и произраильских организаций, американское финансовая корпорация Morningstar удалила спорные рейтинги более чем 100 компаний, работающих в Израиле или ведущих бизнес с этой страной.



До начала общественной кампании рейтинговое агентство Sustainalytics, принадлежащее экономической корпорации Morningstar и оценивающее компании по показателям ESG (окружающая среда, социальные вопросы, корпоративные отношения), классифицировала деятельность примерно 109 израильских компаний и компаний, ведущих бизнес с Израилем, как проблематичную.



В последние месяцы число таких компаний снизилось до 26, а за последние недели сократилось до 7 компаний (включая 2 дочерние компании), то есть на 94%.



«После долгих месяцев переговоров и дискуссий с Morningstar об источниках и формулировках, используемых рейтинговым агентством, мы рады слышать, что со значительного числа компаний, чей рейтинг был несправедливо занижен из-за связи с Израилем, снята «черная отметка», — сообщила Елана Бройтман, старший вице-президент Еврейских Федераций по связям с общественностью. «Однако наша работа еще не завершена, и мы с нетерпением ждем от Morningstar дальнейшего прогресса в выборе экспертов».



Еврейские Федерации и коалиция произраильских организаций продолжают настаивать на том, чтобы Morningstar выполнила свои обязательства по привлечению независимых экспертов по израильско-палестинскому конфликту, что должно гарантировать устранение оставшейся предвзятости как из текущих отчетов, так и из будущих рейтингов компаний.



Коалиция произраильских организаций включает в себя ряд еврейских структур, ключевыми из которых являются Объединенный еврейский фонд (Еврейская федерация Чикаго), Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет и Центр защиты прав человека Луиса Брандейса.