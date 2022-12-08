



Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание "Дождя"

С 8 декабря, Эстония вслед за Литвой и Латвией прекратила вещание российского телеканала "Дождь". О том, что еще в одной европейской стране не будут транслировать российский канал, стало известно изданию Postimees.



Отмечается, что причиной прекращения вещания стало аннулирование властями Латвии лицензии «Дождя», которая давала каналу право распространять свой контент на территории Евросоюза, США и других стран.



В Эстонии "Дождь" транслировали телеоператоры Telia, Elisa и Home 3, у двух из них он входил в расширенный пакет каналов.



Напомним, 6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание «Дождя», сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.



Руководство телеканала с решением властей Латвии не согласно и заявило о том, что продолжит вещание в YouTube.