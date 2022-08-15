



Эстония попросила HIMARS для сдерживания России

Эстония попросила предоставить ей системы РСЗО HIMARS, контрбатарейные радары и беспилотники Reaper для сдерживания России.



О необходимости дополнительного вооружения заявил канцлер министерства обороны Кусти Салм в комментарии газете The Washington Post.



"HIMARS, Reaper, контрбатарейные радары – это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевого смертоносного могущества, которое неизбежно понадобится для сдерживания России... Мы на грани риска. Очень велики риски того, что наша собственная национальная безопасность задействует некоторые наши резервы... И я знаю, что есть и другие союзники, которые делают то же самое. Единственное решение – быстрое наращивание производственных мощностей и обеспечение того, чтобы политика и политическое финансирование поддерживали это", – отметил Салм.