



Еш Атид: "Лидер оппозиции беспокоится только о себе"

В партии Лапида "Еш Атид" раскритиковали Биньямина Нетаниягу, который отказался от посещения брифинга по безопасности по вопросу о соглашении с Ливаном.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"С одной стороны, безответственный лидер оппозиции, который отказывается прийти на брифинг по вопросам политики и безопасности, посвященный историческому соглашению, возглавляемому премьер-министром Лапидом и поддержанный всем оборонным истеблишментом, а с другой стороны, он и его партнеры из оппозиции уже год бойкотируют и унижают израильский Кнессет и отказываются голосовать в пользу граждан страны. Оппозиция страны во главе с лидером, который заботится только о себе", - заявили в "Еш Атид".

