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Эрдоган представил новый турецкий танк Altay
24.04.2023 14:06 Ирина Демьянова

Эрдоган представил новый турецкий танк Altay

Танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, впервые представленный 10 лет назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый турецкий танк Altay. Об этом сообщает Anadolu.

Танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, впервые представленный 10 лет назад.

По словам Эрдогана, когда турецкая армия завершит испытания, начнется массовое производство этих танков.

Компания Baykar впервые представит новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3 на фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST-2023, который пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.
 

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