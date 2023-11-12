Новости » Политика
Экс-директор ЦРУ рассказал, когда Украина получит F-16
12.11.2023 16:14 Алина Груднева

Экс-директор ЦРУ рассказал, когда Украина получит F-16

Украина получит долгожданные истребители F-16  уже этой зимой.

Такое заявление сделал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью газете "Голос Америки".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"ВСУ получат этой зимой – это достоверные данные. Украинские пилоты очень быстро перейдут на них с самолетов МиГ и СУ", - считает Петреус.

По данным экс-директора ЦРУ, нынешняя ситуация на поле боя в Украине чем-то напоминает Первую мировую, хотя тогда страны воевали относительно с равносильными ресурсами в своем распоряжении.

"Украина может победить с помощью США, других членов НАТО и западных стран, а также благодаря общенациональной преданности делу, которого у России нет. Россия не мобилизовалась полностью так, как это делает Украина", - считает он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы