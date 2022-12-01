



ЕК рекомендует заморозить выделение Венгрии 7,5 миллиардов евро

Еврокомиссия рекомендовала "заморозить" выделение 7,5 миллиарда евро из фондов Евросоюза для Венгрии, в связи с проблемами с верховенством права и невыполнением соответствующих реформ. Об этом сообщает Euronews в среду, 30 ноября.



Будапешт должен был провести до 19 ноября 17 реформ, согласованных с ЕК летом, дабы избежать "замораживания" этих средств. Но Венгрия "не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер, как она обязалась".



В связи с этим ЕК решила приостановить 65% обязательств по трем операционным программам на сумму 7,5 млрд евро.



Однако Комиссия также одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро. Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых “сверхважных этапов” в полном объеме для того, чтобы получить эти средства.



Страны ЕС должны проголосовать за одобрение этих рекомендаций большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты. Оно состоится не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.



Однако такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок по другим вопросам, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против России.