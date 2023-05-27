



Эфиопия назначила почетного консула в Израиле

Эфиопия назначила бывшего депутата от "Ликуда" Гади Ибаркана почетным консулом в Израиле.



Об этом сообщает Ynet.



Ибаркан переехал из Эфиопии в Израиль в 1991 году. Он станет первым в истории почетным консулом страны в Израиле.



"Для меня это большая честь. Это знак признательности за мою деятельность по укреплению связей между Эфиопией и Израилем в последние годы. Эфиопия — страна с еврейской историей. Отношения между Эфиопией и Израилем поднимутся на новый уровень", - прокомментировал Ибаркан.

