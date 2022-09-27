



Джорджия Мелони декларирует решительную поддержку Израиля

Итальянский политик Джорджия Мелони, которая вероятно станет первым ультраправым лидером страны со времен Муссолини и Второй мировой войны, давно пыталась дистанцироваться от фашистского прошлого своей партии и давала понять, что будет решительным сторонником Израиля и подчеркивая свои связи с партией Ликуд.



Итальянская партия "Братья Италии" заняла первое место на всеобщих выборах в воскресенье, набрав около 26 процентов голосов, и ее правая коалиция, похоже, получит большинство в обеих палатах парламента.



Немедленной реакции со стороны Израиля не последовало. Но в прошлом Израиль стремился бойкотировать ультраправые европейские партии, пришедшие к власти, как это было с Австрийской партией свободы, основанной бывшими нацистами.



Братья Италии, основанные Мелони в 2012 году, являются политическим потомком Итальянского общественного движения (MSI), сформированного сторонниками фашистского диктатора Бенито Муссолини после Второй мировой войны. Набирающая популярность — по сравнению с 4% четыре года назад — партия использует символ с трехцветным пламенем, который раньше был символом MSI.



И США, и ЕС в понедельник выразили готовность работать с Мелони , но предостерегли от любых возможных нарушений прав человека в Италии.

В последние недели и месяцы, по мере восхождения ее политической звезды, Мелони несколько раз выражала свою поддержку Израилю и стремилась преуменьшить неофашистские корни своей партии.