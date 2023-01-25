



Движение за качество власти: Нетаниягу "зажал" золотую монету от Папы Римского

Сегодня, 25 января Движение за качество власти подало в БАГАЦ новое ходатайство против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Ходатайство связано с по подарками, полученных им во время предыдущего срока полномочий от лидеров различных стран.



Среди подарков, которые якобы пропали, статуэтка золотого орла, подаренная президентом США, золотая монета от Папы Римского, фарфоровый голубь от президента Финляндии, японский перегородчатый кувшин от посла Японии, Библия с комментариями известного средневекового раввина Раши, стеклянная шкатулка, украшенная золотыми листьями художника Стивена Шлансера. Движение оценило эти подарки в миллионы шекелей.



"Подарки, которые получил Нетаниягу, принадлежат обществу. Он получил их не как частное лицо, а как наш представитель, и мы настаиваем, чтобы он их вернул", - сказала адвокат Движения Хиди Негев.



Негев обвинила правоохранительные органы в игнорировании преступления и затягивании расследования.