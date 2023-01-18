



Драматическое ужесточение "юридической революции"

Комитет Кнессета по законодательству представит поправки к законам, которые касаются признания законов недействительными и изменения состава Комитета по отбору судей.



Новая версия председателя конституционного комитета Симхи Ротмана включает в себя значительное ужесточение положения о признании закона недействительным. Среди прочего, устанавливается, что закон будет признан недействительным - только абсолютным большинством голосов всего состава БАГАЦа. Состав комитета по назначению судей претерпит минимальные изменения.



Это изменение по сравнению с предложением министра юстиции Ярива Левина, поскольку он предлагал, чтобы БАГАЦ мог признавать законы недействительными при наличии 80% голосов, а в данном предложении речь идет только об абсолютном большинстве. Изменение в составе комитета заключается в том, что коалиция будет иметь большинство в 6 голосов, вместо большинства в 7 голосов в первоначальном предложении Левина. Из поправок также следует, что суд не сможет определить, что решение премьер-министра или избранных должностных лиц является необоснованным. Кнессет также сможет определять, что некоторые законы не подлежат пересмотру.



Согласно предложению, в состав комитета по назначению судей из девяти человек войдут представители судебной власти, правительства и Кнессета. Представителями судебной власти будут председатель БАГАЦа, председатель окружного суда в отставке и председатель мирового суда в отставке - эти трое будут назначаться министром юстиции с согласия председателя Верховного суда.



Представителями от правительства в комитете будут министр юстиции и два других министра, определенных правительством. От имени законодательной власти будут назначены три члена Кнессета, которые являются председателями следующих комитетов Кнессета: комитета Кнессета, комитета государственного аудита и комитета по конституции, законодательству и правосудию.



Что касается вопроса об “основании разумности”, предложение предполагает, что БАГАЦ не может издать приказ против премьер-министра или одного из ее министров или другого избранного должностного лица "относительно разумности их решения". Также, согласно предложению Ротмана, Верховный суд не сможет обсуждать законность основных законов.