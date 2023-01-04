



Драма вокруг кандидата Мири Регев на пост гендиректора министерства транспорта

Комитет по назначениям Комиссии по гражданской службе не одобрил назначение Моше Бен Закена на должность генерального директора Министерства транспорта.



Бен Закен был назначен на эту должность министром транспорта Мири Регев. Ранее он был одним из организаторов мероприятий "Ликудиада" в Эйлате и начальником штаба Регев.



Комитет решил, что Бен Закен, который в настоящее время занимает должность руководителя фонда поощрения и развития строительной отрасли ассоциации подрядчиков, не соответствует требуемым пороговым квалификационным требованиям. Регев выступила перед комитетом и попыталась убедить его членов в целесообразности назначения, но безуспешно.



Комиссия по гражданской службе заявила: "Роль Комитета по назначениям заключается в том, чтобы изучить соответствие кандидата на должность генерального директора министерства и дать рекомендацию запрашивающему министру относительно соответствия кандидата. Утверждение назначения генерального директора находится в ведении правительства. Комиссия по гражданской службе не сообщает подробностей о различных рекомендациях, которые направляются запрашивающим министрам."