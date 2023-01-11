



“Дождь” получил лицензию на вещание в Нидерландах

Нидерланды выдали телеканалу “Дождь” лицензию на вещание. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.



Напомним, 6 декабря Латвия аннулировала лицензию "Дождя" на вещание после оговорки ведущего Алексея Коростелева, который, пытаясь заполнить эфирное время, допустил оговорку о снабжении российских мобилизованных, за что был уволен. По словам главы Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивара Аболиньша, решение принято “в связи с угрозой национальной безопасности”.



Решение раскритиковала Латвийская ассоциация журналистов, назвав решение об аннулировании “несоразмерным допущенным нарушениям”. По мнению ассоциации, ведущий допустил серьезную ошибку, однако более приемлемым выходом из положения было бы позволить “Дождю” продолжить работать с латвийской лицензией, но в то же время “внимательно следить, что транслируется в эфире”.