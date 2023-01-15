



Доверие израильтян к госструктурам упало до рекордно низкого уровня

Новое исследование показывает, что доверие общества к государственным учреждениям Израиля упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.



Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное Израильским институтом демократии в воскресенье на основе данных опросов, собранных Институтом Мидгам, передает "Аруц Шева".



Двадцать лет назад 59% израильтян, включая евреев и арабов, верили в национальные институты Израиля в целом. Однако в прошлом году опрос показал, что только 34,5% израильтян доверяют государственным учреждениям в целом, что намного ниже среднего показателя в 47,8% за последние двадцать лет.



Среди евреев снижение общественного доверия было зарегистрировано для всех восьми институтов, включенных в исследование (ЦАХАЛ, президентство, БАГАЦ, полицейское управление, правительство Израиля, СМИ, Кнессет и политические партии).



Отмечается, что уровень доверия к БАГАЦу упал с 59,5% до 42% в 2022 году. Доверие к президенту упало на 4,9 пункта, с 66,9% до 62%, а доверие к полиции упало с 48% до 35%.



Политические партии Израиля, которым за последние двадцать лет уже доверяли в среднем всего 21% евреев, теперь пользуются доверием лишь 8,5% населения.