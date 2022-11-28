



"Достигнут прогресс". Нетаниягу и Смотрич говорили три часа





Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу встретился вечером 27 ноября с председателем религиозного сионизма Бецалелем Смотричем.



Встреча продолжалась примерно около трех часов. По окончании встречи Ликуд объявил, что "встреча прошла в хорошей атмосфере и был достигнут прогресс по всем вопросам", и что "стороны вернутся и встретятся завтра с целью скорейшего создания правого правительства".



После достижения договоренностей с "Оцма Йегудит" и ШАС, Ноам подписал соглашение с "Ликудом". В то же время соглашение с религиозным сионизмом еще не подписано, но Смотрич намекнул: "Правительство - в ближайшие дни".



Согласно соглашению между Ликудом и Ноамом, в канцелярии премьер-министра будет создан орган по национально-еврейской идентичности, который от имени Ноам возглавит заместитель министра в канцелярии премьер-министра - член МК Ави Маоз. Назначенный заместитель министра Маоз будет также отвечать за организацию "Натив" и другие подразделения.





В крупнейшей партии коалиции жалуются на то, что для высокопоставленных функционеров Ликуда не осталось больших портфелей, кроме портфеля министра обороны и министра иностранных дел. Большая часть критики в партии направлена на человека, ответственного за переговоры от имени Ликуда - Ярива Левина, а не на Биньямина Нетаниягу. По их словам, Левин "намеренно ослабляет" высших должностных лиц партии, думая о том, что наступит "день после Нетаниягу".

