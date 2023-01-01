



Дом Нетаниягу в Иерусалиме стал официальной резиденцией премьер-министра

Частный дом премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Азза в Иерусалиме стал официальной резиденцией премьер-министра, поскольку в резиденции на улице Бальфур, которая служила ему в прошлом, продолжается ремонт.



Частная резиденция Нетаньяху находится на улице Азза, 35, и хотя это здание хорошо известно и его можно сфотографировать, оно размыто на картах Google. Нетаниягу жил там последние несколько десятилетий в дополнение ко второму дому в Кесарии, которым он владеет.



Жители улицы Азза выразили обеспокоенность по поводу того, что улица – одна из главных артерий Иерусалима, ведущая к центру города, – может быть забита, и по ней невозможно будет проехать или пройти.



В течение двух лет, предшествовавших его отстранению от должности в 2021 году, возле резиденции Бальфура регулярно проходили акции протеста.



