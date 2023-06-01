



Дискурс Кремля: Во Франции изучают российское вмешательство в партию Мари ле Пен

Французская политическая партия “Национальный фронт” (сейчас “Национальное объединение”), чьим лидером является Мари Ле Пен, сыграла роль “приводного ремня” для российских властей, особенно в момент незаконной аннексии украинского Крыма Москвой. Об этом говорится в докладе парламентской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством, с которым удалось ознакомиться журналистам, передает RFI.



Выводы комиссии одобрили 11 голосами депутатов против 5, еще один парламентарий воздержался.



“Утверждать, как это сделала Марн Ле Пен, что жители Крыма свободно проголосовали за присоединение к России – это, мягко говоря, распространять непроверенную информацию. Нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, Украины, которое потеряло значительную часть своей территории, явно неприемлемо для больших защитников национального суверенитета, госпожи Ле Пен и Национального объединения”, – говорится в отчете.



“Эта прямая ретрансляция официального российского дискурса, этот эффективный и, по крайней мере, по этому вопросу неоспоримый “приводной ремень”, явно ценят в Москве: как только 24 мая закончился опрос госпожи Ле Пен в парламентской комиссии, российские печатные издания с большим удовольствием повторили главное, по их мнению, утверждение, сказанное ей, будто Крым всегда был российским”, – отметили в комиссии.



Мари Ле Пен в комментарии агентству AFP назвала доклад “нечестным” и “политизированным”.