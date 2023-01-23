



Депутаты "Ликуда": Нетаниягу должен снести Хан-эль-Ахмар

Депутаты партии "Ликуд" заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу должен проигнорировать международное давление и снести с лица земли незаконную деревню Хан-эль-Ахмар.



Такое заявление они сделали в преддверии судебного слушания по этому вопросу, которое состоится 1 февраля, сообщает Jerusalem Post.



"Незаконный аванпост Хан-эль-Ахмар должен быть эвакуирован. Международное сообщество не будет диктовать нам политику Дикого Запада в Израиле. Аванпост Хан-эль-Ахмар был создан в результате незаконного захвата палестинскими государственными землями, и незаконные постройки здесь давно должны были быть освобождены и снесены. Израиль - это правовое государство. Мы не должны мириться с избирательным правоприменением. Хан-эль-Ахмар должен быть немедленно эвакуирован", - заявил Дани Данон.



Юлий Эдельштейн в свою очередь подчеркнул, что правительство должно сделать "резкое и четкое заявление: Хан-эль-Ахмар должен быть эвакуирован".



"Неспособность разрушить Хан-эль-Ахмар узаконивает палестинцев", - сказал он.