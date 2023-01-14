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Ципи Ливни на демонстрации в Тель-Авиве: "Никто не выше закона, даже премьер"
14.01.2023 22:05 Евгения Маркова

Ципи Ливни на демонстрации в Тель-Авиве: "Никто не выше закона, даже премьер"

Бывший депутат Кнессета Ципи Ливни выступила на антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве.

Ливни утверждает, что новое правительство Биньямина Нетаниягу борется с судами, чтобы "править без ограничений". Она клянется, что оппозиция не отступит.

"В Израиле никто не будет выше закона, даже премьер-министр. Вместе мы защитим государство, потому что оно для всех нас", — говорит она.

Обращаясь к законодателям, продвигающим неоднозначную судебную реформу, она заявила, что "история вам этого не забудет".
 

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