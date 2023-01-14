



Ципи Ливни на демонстрации в Тель-Авиве: "Никто не выше закона, даже премьер"

Бывший депутат Кнессета Ципи Ливни выступила на антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве.



Ливни утверждает, что новое правительство Биньямина Нетаниягу борется с судами, чтобы "править без ограничений". Она клянется, что оппозиция не отступит.



"В Израиле никто не будет выше закона, даже премьер-министр. Вместе мы защитим государство, потому что оно для всех нас", — говорит она.



Обращаясь к законодателям, продвигающим неоднозначную судебную реформу, она заявила, что "история вам этого не забудет".

