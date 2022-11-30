



Цифра о потерях в Украине вызвала скандал: как "замнут" заявление главы ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время видеообращения заявила, что в результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. Потери же среди украинских военных могут оцениваться в 100 тысяч военных.



Однако позже с официальной страницы Twitter главы Еврокомиссии удалили фрагмент, где Урсула фон дер Ляйен называет цифру украинских потерь. Стоит отметить, что президент ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, речь идет о "неназванных источниках".



"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", - сказала Урсула.



Заявление главы Еврокомиссии было отредактировано и опубликовано без данных о потерях Украины - как среди гражданских, так и военных. Однако Еврокомиссия не предоставила никаких объяснений такому шагу.



Правда позже директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант объяснила ошибку Урсулы фон дер Ляйен тем, что "под потерями украинских военных она имела в виду и погибших, и раненых".



В свою очредь в Генеральном штабе ВСУ прокомментировали информацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери Украины на полномасштабной войне составили якобы 100 тысяч человек. По словам руководителя Управления связей с общественностью ВСУ Богдана Сеника, эти цифры Генштаб подтвердить не может.



Однако если это позволит привлечь РФ к ответственности, то Украина будет поддерживать действия для законного наказания страны-агрессора, отметил он в комментарии "УП". Также Сеник добавил, что информация о потерях ВСУ является служебной информацией.



"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", - отметил Сеник.



Добавим, что спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному" отметил, что информация о потерях "чувствительная", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий ВСУ, министр обороны или сам президент.